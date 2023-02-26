Серова Евдокия Иосифовна
Место рожденияд. Залесная, Кадниковский уезд
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Серов Григорий Ермолаевич
Отец ребёнка: Серов Ермолай
Деревня Залесная, Кадниковский уезд
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Залесная, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Ксения Ермолаевна
Отец ребёнка: Серов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Павла Ермолаевна
Отец ребёнка: Серов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Ермолаевич
Отец ребёнка: Серов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Ермолаевич
Отец ребёнка: Серов Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Ермолай
Смерть
Неизвестно