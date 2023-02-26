Серова Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Евдокия Иосифовна

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Место рождения

д. Залесная, Кадниковский уезд

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885

Сын: Серов Григорий Ермолаевич

Отец ребёнка: Серов Ермолай

Деревня Залесная, Кадниковский уезд
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Залесная, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Ксения Ермолаевна

Отец ребёнка: Серов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Серов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Павла Ермолаевна

Отец ребёнка: Серов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Ермолаевич

Отец ребёнка: Серов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Ермолаевич

Отец ребёнка: Серов Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Серов Ермолай

Смерть
Неизвестно
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