Серов Григорий Ермолаевич
Место рожденияДеревня Залесная, Кадниковский уезд
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Серов Ермолай
Мать: Серова Евдокия Иосифовна
Деревня Залесная, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Феврония Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Феврония Семеновна
Смерть
Неизвестно