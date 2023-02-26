Серов Григорий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Григорий Ермолаевич

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Место рождения

Деревня Залесная, Кадниковский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Серов Ермолай

Мать: Серова Евдокия Иосифовна

Деревня Залесная, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Серова Феврония Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Серова Феврония Семеновна

Смерть
Неизвестно
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