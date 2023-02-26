Серова Феврония Семеновна
Место рожденияДеревня Залесная ( Ивановская), Кадниковский уезд
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Залесная ( Ивановская), Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Григорий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Григорий Ермолаевич
Смерть
Неизвестно