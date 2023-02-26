Серова Феврония Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Феврония Семеновна

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Место рождения

Деревня Залесная ( Ивановская), Кадниковский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Залесная ( Ивановская), Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Серов Григорий Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Серов Григорий Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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