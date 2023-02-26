Серов Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Ермолай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Серов Григорий Ермолаевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна

Деревня Залесная, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Ксения Ермолаевна

Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Павла Ермолаевна

Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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