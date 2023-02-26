Серов Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Серов Григорий Ермолаевич
Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна
Деревня Залесная, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Ксения Ермолаевна
Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Павла Ермолаевна
Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Ермолаевич
Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Александр Ермолаевич
Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Евдокия Иосифовна
Смерть
Неизвестно