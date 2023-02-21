Замятин Фёдор Петрович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти30.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Замятин Пётр Герасимович
Мать: Замятина Матрона Иевлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
09.11.1852
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.08.1854
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Замятина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.01.1857
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Замятина Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Замятина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.07.1861
Дочь: Замятина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.01.1863
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
16.11.1864
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.
Сын: Замятин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
30.04.1903
д. Озерные (Над оз.Афонинским)