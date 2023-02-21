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Замятин Фёдор Петрович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

30.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Замятин Пётр Герасимович

Мать: Замятина Матрона Иевлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
09.11.1852

Жена: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.08.1854

Сын: Замятин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Замятина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Замятин Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Замятина Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Замятина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.07.1861

Дочь: Замятина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.01.1863

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
16.11.1864

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.

Сын: Замятин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Замятина Матрона Варфоломеевна

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
30.04.1903
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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