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Замятина Матрона Иевлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

23.09.1854

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1821

Сын: Замятин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Замятин Кондрат Петрович

Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Замятин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Замятин Логин Петрович

Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Пётр Герасимович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.09.1854
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область