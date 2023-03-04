Замятина Матрона Иевлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти23.09.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1821
Сын: Замятин Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Замятин Пётр Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1854