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Замятин Кондрат Петрович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Замятин Пётр Герасимович

Мать: Замятина Матрона Иевлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.05.1852

Дочь: Елена Кондратьевна

Мать ребёнка: Замятина Акилина Иванова(Тимофеевна)

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
?.12.1853

Сын: Замятин Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Замятина Акилина Иванова(Тимофеевна)

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.05.1855

Дочь: Замятина Феодосия Кондратьевна

Мать ребёнка: Замятина Акилина Иванова(Тимофеевна)

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Акилина Иванова(Тимофеевна)

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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