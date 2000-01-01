Замятин Кондрат Петрович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Замятин Пётр Герасимович
Мать: Замятина Матрона Иевлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.05.1852
Дочь: Елена Кондратьевна
Мать ребёнка: Замятина Акилина Иванова(Тимофеевна)
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
?.12.1853
Сын: Замятин Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Замятина Акилина Иванова(Тимофеевна)
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
23.05.1855
Дочь: Замятина Феодосия Кондратьевна
Мать ребёнка: Замятина Акилина Иванова(Тимофеевна)
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно