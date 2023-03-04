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Замятина Акилина (Тимофеевна)

Место рождения

д. Носковых

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: Витягина Анна

д. Носковых
Быстрицкий приход
Рождение ребёнка
15.05.1852

Дочь: Елена Кондратьевна

Отец ребёнка: Замятин Кондрат Петрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
?.12.1853

Сын: Замятин Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Замятин Кондрат Петрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1855

Дочь: Замятина Феодосия Кондратьевна

Отец ребёнка: Замятин Кондрат Петрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Кондрат Петрович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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