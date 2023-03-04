Замятина Акилина (Тимофеевна)
Место рожденияд. Носковых
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: Витягина Анна
д. Носковых
Быстрицкий приход
Рождение ребёнка
15.05.1852
Дочь: Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Замятин Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1853
Сын: Замятин Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Замятин Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
23.05.1855
Дочь: Замятина Феодосия Кондратьевна
Отец ребёнка: Замятин Кондрат Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно