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Замятин Афанасий Петрович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

12.01.1821

Дата смерти

29.06.1845

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1821

Отец: Замятин Пётр Герасимович

Мать: Замятина Матрона Иевлева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
01.11.1842

Жена: Морозова Елизавета Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
29.06.1845
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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