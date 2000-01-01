Замятин Афанасий Петрович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения12.01.1821
Дата смерти29.06.1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1821
Отец: Замятин Пётр Герасимович
Мать: Замятина Матрона Иевлева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
01.11.1842
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
29.06.1845
д. Озерные (Над оз.Афонинским)