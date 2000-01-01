Замятин Сергей Фёдорович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения04.08.1854
Дата смерти16.11.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1854
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.06.1889
Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.10.1890
Дочь: Афанасия Сергеевна
Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.10.1896
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
16.11.1917
д. Озерные (Над оз.Афонинским)