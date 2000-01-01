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Замятин Сергей Фёдорович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

04.08.1854

Дата смерти

16.11.1917

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1854

Отец: Замятин Фёдор Петрович

Мать: Замятина Матрона Варфоломеевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Замятин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.10.1890

Дочь: Афанасия Сергеевна

Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
03.10.1896

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Замятина Гликерия Михайловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Гликерия Михайловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
16.11.1917
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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