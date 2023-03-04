Замятина Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
18.06.1889
Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.10.1890
Дочь: Афанасия Сергеевна
Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
03.10.1896
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно