Замятина Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Гликерия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Замятин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1890

Дочь: Афанасия Сергеевна

Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.10.1896

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Замятин Сергей Фёдорович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Сергей Фёдорович

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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