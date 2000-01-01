Замятина (Бидерина) Матрона Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Бидерина) Матрона Варфоломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Бидерин Варфоломей Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.08.1854

Сын: Замятин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Замятина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Замятин Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Замятина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Замятина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.07.1861

Дочь: Замятина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.01.1863

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
16.11.1864

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.

Сын: Замятин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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