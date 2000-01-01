Замятина (Бидерина) Матрона Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Бидерин Варфоломей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1852
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.08.1854
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Замятина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.01.1857
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Замятина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Замятина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.07.1861
Дочь: Замятина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
30.01.1863
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
16.11.1864
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.
Сын: Замятин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Замятин Фёдор Петрович
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)