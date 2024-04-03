Селявина Аксинья Климонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1874
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1880
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
08.10.1882
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
07.07.1886
Сын: Селявин Прокопий Михайлов
Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов
Смерть
Неизвестно