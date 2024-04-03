Селявина Аксинья Климонова 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Аксинья Климонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
16.03.1874

Сын: Селявин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1880

Сын: Селявин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Селявин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Селявин Прокопий Михайлов

Отец ребёнка: Селявин Михаил Семенов

Смерть
Неизвестно

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