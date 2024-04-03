Селявин Михаил Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1874
Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1880
Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова
Рождение ребёнка
08.10.1882
Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова
Рождение ребёнка
07.07.1886
Сын: Селявин Прокопий Михайлов
Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова
Смерть
Неизвестно