Селявин Михаил Семенов 06.11.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Михаил Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1845

Отец: Селявин Семен Иванов

Мать: Селявина Прасковья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина Аксинья Климонова

Рождение ребёнка
16.03.1874

Сын: Селявин Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1880

Сын: Селявин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова

Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Селявин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова

Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Селявин Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Селявина Аксинья Климонова

Смерть
Неизвестно

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