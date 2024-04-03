Селявина Прасковья Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Прасковья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Селявин Матвей Семенов

Отец ребёнка: Селявин Семен Иванов

Рождение ребёнка
24.07.1844

Сын: Селявин Трофим Семенович

Отец ребёнка: Селявин Семен Иванов

Рождение ребёнка
06.11.1845

Сын: Селявин Михаил Семенов

Отец ребёнка: Селявин Семен Иванов

Смерть
Неизвестно

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