Серкова (Ростова) Васса
Место рождения
Дата рождения11.08.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861
Отец: Ростовъ Тимофей
Мать: Ростова Матрена
Рождение ребёнка
18.05.1883
Рождение ребёнка
26.07.1884
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Рождение ребёнка
02.03.1888
Дочь: Денисова Евдокия
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Рождение ребёнка
02.06.1892
Рождение ребёнка
28.01.1894
Дочь: Полоскова Анна
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Рождение ребёнка
10.04.1896
Дочь: Серкова Анастасия
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Рождение ребёнка
16.04.1897
Дочь: Сычева Александра
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Рождение ребёнка
09.12.1899
Сын: Серковъ Александръ
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Рождение ребёнка
31.12.1903
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Рождение ребёнка
04.09.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Серковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Василий