Серкова (Ростова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Ростова) Васса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.08.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861

Отец: Ростовъ Тимофей

Мать: Ростова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1883

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1884

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1888

Дочь: Денисова Евдокия

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1892

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1894

Дочь: Полоскова Анна

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1896

Дочь: Серкова Анастасия

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1897

Дочь: Сычева Александра

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1899

Сын: Серковъ Александръ

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1903

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1906

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Серковъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Василий

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