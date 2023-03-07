Ростова (Зоркова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростова (Зоркова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.11.1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1833

Отец: Зорковъ Иванъ

Мать: Зоркова Лешина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.07.1854

Муж: Ростовъ Тимофей

Рождение ребёнка
28.03.1856

Дочь: Ростова Марья

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1857

Дочь: Ростова Пелагея

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1858

Дочь: Щипакина Анисья

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1861

Дочь: Серкова Васса

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1864

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1864

Сын: Ростовъ Леонтий

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1866

Дочь: Ростова Мария

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1869

Сын: Ростовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1872

Дочь: Батанина Александра

Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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