Ростова (Зоркова) Матрена
Место рождения
Дата рождения?.11.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1833
Отец: Зорковъ Иванъ
Мать: Зоркова Лешина Татьяна
Бракосочетание
18.07.1854
Муж: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
28.03.1856
Дочь: Ростова Марья
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
13.10.1857
Дочь: Ростова Пелагея
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
26.12.1858
Дочь: Щипакина Анисья
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
11.08.1861
Дочь: Серкова Васса
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
16.06.1864
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
16.06.1864
Сын: Ростовъ Леонтий
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
03.07.1866
Дочь: Ростова Мария
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
21.10.1869
Сын: Ростовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей
Рождение ребёнка
08.04.1872
Дочь: Батанина Александра
Отец ребёнка: Ростовъ Тимофей