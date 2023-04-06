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Ростовъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.10.1869

Дата смерти

03.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1869

Отец: Ростовъ Тимофей

Мать: Ростова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1894

Сын: Ростовъ Николай

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Ростовъ Степанъ

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1899

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1902

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1907

Сын: Ростовъ Петръ

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1908

Сын: Ростовъ Александръ

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1910

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ростова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.05.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ брюшнаго тифа
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