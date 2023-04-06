Ростовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения21.10.1869
Дата смерти03.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1869
Отец: Ростовъ Тимофей
Мать: Ростова Матрена
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
06.12.1894
Сын: Ростовъ Николай
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
01.05.1897
Сын: Ростовъ Степанъ
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
25.02.1899
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
18.08.1902
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
07.09.1907
Сын: Ростовъ Петръ
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
04.08.1908
Сын: Ростовъ Александръ
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Рождение ребёнка
12.08.1910
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ростова Агаѳія
Смерть
03.05.1911
Причина смерти: Отъ брюшнаго тифа