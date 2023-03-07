Полоскова (Серкова) Анна
Место рождения
Дата рождения28.01.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1894
Отец: Серковъ Василий
Мать: Серкова Васса
Бракосочетание
22.01.1914
Муж: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
05.01.1915
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
08.05.1916
Дочь: Полоскова Таисья
Отец ребёнка: Полосковъ Николай
Рождение ребёнка
26.10.1918
Сын: Полосковъ Анатолий
Отец ребёнка: Полосковъ Николай