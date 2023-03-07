Полоскова (Серкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Серкова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1894

Отец: Серковъ Василий

Мать: Серкова Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1914

Муж: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1915

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1916

Дочь: Полоскова Таисья

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1918

Сын: Полосковъ Анатолий

Отец ребёнка: Полосковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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