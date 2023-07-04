Належитова (Ташлакова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Належитова (Ташлакова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1913

Дата смерти

08.08.1987

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1934 г.р.
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1941 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913

Отец: Ташлаков Федор

Мать: Ташлакова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
?.10.1934

Дочь: Ираида

Отец ребёнка: Належитов Яков

Рождение ребёнка
02.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Належитов Яков

Бракосочетание
06.10.1941

Муж: Належитов Яков

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Належитов Яков

Рождение ребёнка
?.07.1947

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Належитов Яков

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Належитов Яков

Смерть
08.08.1987
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