Належитова (Ташлакова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1913
Дата смерти08.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913
Отец: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
?.10.1934
Дочь: Ираида
Отец ребёнка: Належитов Яков
Рождение ребёнка
02.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Належитов Яков
Бракосочетание
06.10.1941
Муж: Належитов Яков
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Належитов Яков
Рождение ребёнка
?.07.1947
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Належитов Яков
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Належитов Яков
Смерть
08.08.1987