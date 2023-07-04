Ташлакова Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти20.06.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1911
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Належитова Валентина
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Ташлаков Виктор
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1923
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ташлаков Сергей
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
06.01.1923
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ташлаков Геннадий
Отец ребёнка: Ташлаков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ташлаков Федор
Смерть
20.06.1937
Причина смерти: чахотка