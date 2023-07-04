Ташлакова Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлакова Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

20.06.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1911

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Належитова Валентина

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Ташлаков Виктор

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
Между 1914 и 1923

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ташлаков Сергей

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
06.01.1923

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ташлаков Геннадий

Отец ребёнка: Ташлаков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташлаков Федор

Смерть
20.06.1937
Причина смерти: чахотка
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