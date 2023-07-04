Належитов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1913
Дата смерти30.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1913
Рождение ребёнка
?.10.1934
Дочь: Ираида
Мать ребёнка: Належитова Валентина
Рождение ребёнка
02.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Належитова Валентина
Бракосочетание
06.10.1941
Жена: Належитова Валентина
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Належитова Валентина
Рождение ребёнка
?.07.1947
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Належитова Валентина
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Належитова Валентина
Смерть
30.09.1980