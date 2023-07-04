Належитов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Належитов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1913

Дата смерти

30.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1934 г.р.
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1941 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1913

Отец: Належитов Степан Федорович

Мать: Належитова Вера Федосеевна

Рождение ребёнка
?.10.1934

Дочь: Ираида

Мать ребёнка: Належитова Валентина

Рождение ребёнка
02.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Належитова Валентина

Бракосочетание
06.10.1941

Жена: Належитова Валентина

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Належитова Валентина

Рождение ребёнка
?.07.1947

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Належитова Валентина

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Належитова Валентина

Смерть
30.09.1980
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