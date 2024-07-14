Аюпова Хуррият Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1970
Сын: Иногомходжаев Хамидулла Окилходжаевич
Отец ребёнка: Иногомходжаев Окилхужа Рихсиевич
Рождение ребёнка
22.04.1972
Сын: Иногомходжаев Одилжон Окилходжаевич
Отец ребёнка: Иногомходжаев Окилхужа Рихсиевич
Рождение ребёнка
26.05.1976
Дочь: Иногомходжаева Дильдора Окилходжаевна
Отец ребёнка: Иногомходжаев Окилхужа Рихсиевич