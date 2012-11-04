Аюпов Салихжон Ашурович 15.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аюпов Салихжон Ашурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1926

Дата смерти

04.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926

Отец: Ашур Мухаммад

Мать: Билкиз Мухаммад Суфи кизи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусаева Мехринисо Мусаевна

Рождение ребёнка
27.09.1947

Дочь: Аюпова Хуррият Салиховна

Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна

Рождение ребёнка
21.03.1949

Дочь: Аюпова Шохида Салиховна

Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна

Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: Аюпова Мавлюда Салиховна

Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна

Рождение ребёнка
08.02.1960

Сын: Аюпов Собир Салихович

Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна

Смерть
04.11.2012

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