Аюпов Салихжон Ашурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1926
Дата смерти04.11.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926
Отец: Ашур Мухаммад
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1947
Дочь: Аюпова Хуррият Салиховна
Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна
Рождение ребёнка
21.03.1949
Дочь: Аюпова Шохида Салиховна
Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: Аюпова Мавлюда Салиховна
Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна
Рождение ребёнка
08.02.1960
Мать ребёнка: Мусаева Мехринисо Мусаевна
Смерть
04.11.2012