Аюпов Собир Салихович 08.02.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аюпов Собир Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960

Отец: Аюпов Салихжон Ашурович

Мать: Мусаева Мехринисо Мусаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рашидова Барно Маликовна

Рождение ребёнка
17.08.1982

Дочь: Аюпова Сайера Собировна

Мать ребёнка: Рашидова Барно Маликовна

Рождение ребёнка
15.05.1984

Дочь: Аюпова Камола Собировна

Мать ребёнка: Рашидова Барно Маликовна

Рождение ребёнка
04.06.1990

Сын: Аюпов Жасур Собирович

Мать ребёнка: Рашидова Барно Маликовна

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