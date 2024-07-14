Аюпов Собир Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рашидова Барно Маликовна
Рождение ребёнка
17.08.1982
Дочь: Аюпова Сайера Собировна
Мать ребёнка: Рашидова Барно Маликовна
Рождение ребёнка
15.05.1984
Дочь: Аюпова Камола Собировна
Мать ребёнка: Рашидова Барно Маликовна
Рождение ребёнка
04.06.1990
Мать ребёнка: Рашидова Барно Маликовна