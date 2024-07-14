Рашидова Барно Маликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1982
Дочь: Аюпова Сайера Собировна
Отец ребёнка: Аюпов Собир Салихович
Рождение ребёнка
15.05.1984
Дочь: Аюпова Камола Собировна
Отец ребёнка: Аюпов Собир Салихович
Рождение ребёнка
04.06.1990
Отец ребёнка: Аюпов Собир Салихович