Мусаева Мехринисо Мусаевна 04.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусаева Мехринисо Мусаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1930

Дата смерти

24.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1930

Отец: Муса

Мать: Хайринисо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Салихжон Ашурович

Рождение ребёнка
27.09.1947

Дочь: Аюпова Хуррият Салиховна

Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович

Рождение ребёнка
21.03.1949

Дочь: Аюпова Шохида Салиховна

Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович

Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: Аюпова Мавлюда Салиховна

Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович

Рождение ребёнка
08.02.1960

Сын: Аюпов Собир Салихович

Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович

Смерть
24.08.2001

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