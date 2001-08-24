Мусаева Мехринисо Мусаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1930
Дата смерти24.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1947
Дочь: Аюпова Хуррият Салиховна
Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович
Рождение ребёнка
21.03.1949
Дочь: Аюпова Шохида Салиховна
Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: Аюпова Мавлюда Салиховна
Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович
Рождение ребёнка
08.02.1960
Отец ребёнка: Аюпов Салихжон Ашурович
Смерть
24.08.2001