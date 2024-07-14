Аюпова Шохида Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1972
Отец ребёнка: Азимов Рифат Гафурович
Рождение ребёнка
20.01.1974
Сын: Азимов Жахонгир Рифатович
Отец ребёнка: Азимов Рифат Гафурович
Рождение ребёнка
14.12.1979
Дочь: Азимова Зебо Рифатовна
Отец ребёнка: Азимов Рифат Гафурович