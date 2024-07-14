Аюпова Шохида Салиховна 21.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАюпова Шохида Салиховна

Аюпова Шохида Салиховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949

Отец: Аюпов Салихжон Ашурович

Мать: Мусаева Мехринисо Мусаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азимов Рифат Гафурович

Рождение ребёнка
21.05.1972

Сын: Азимов Дониёр Рифатович

Отец ребёнка: Азимов Рифат Гафурович

Рождение ребёнка
20.01.1974

Сын: Азимов Жахонгир Рифатович

Отец ребёнка: Азимов Рифат Гафурович

Рождение ребёнка
14.12.1979

Дочь: Азимова Зебо Рифатовна

Отец ребёнка: Азимов Рифат Гафурович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.