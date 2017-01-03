Иногомходжаев Окилхужа Рихсиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1946
Дата смерти03.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аюпова Хуррият Салиховна
Рождение ребёнка
06.11.1970
Сын: Иногомходжаев Хамидулла Окилходжаевич
Мать ребёнка: Аюпова Хуррият Салиховна
Рождение ребёнка
22.04.1972
Сын: Иногомходжаев Одилжон Окилходжаевич
Мать ребёнка: Аюпова Хуррият Салиховна
Рождение ребёнка
26.05.1976
Дочь: Иногомходжаева Дильдора Окилходжаевна
Мать ребёнка: Аюпова Хуррият Салиховна
Смерть
03.01.2017