Чащинов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1936
Дата смерти12.01.1989
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1961
Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна
Рождение ребёнка
22.03.1965
Дочь: Шумихина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна
Рождение ребёнка
09.08.1968
Сын: Чащинов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Мельник Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна
Рождение ребёнка
13.01.1974
Дочь: Спиридонова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна
Смерть
12.01.1989