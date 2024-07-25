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Чащинов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1936

Дата смерти

12.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936

Отец: Чащинов Василий Александрович

Мать: Чащинова Ефросния Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащинова Галина Авинировна

Рождение ребёнка
31.10.1961

Сын: Чащинов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна

Рождение ребёнка
22.03.1965

Дочь: Шумихина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна

Рождение ребёнка
09.08.1968

Сын: Чащинов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Мельник Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна

Рождение ребёнка
13.01.1974

Дочь: Спиридонова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Чащинова Галина Авинировна

Смерть
12.01.1989

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