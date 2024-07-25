Чащинов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащинов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гобукова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чащинова Ефросния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибарова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Чащинова Ефросния Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Чащинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чащинова Ефросния Ивановна

Смерть
Неизвестно

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