Чащинова Ефросния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащинова Ефросния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гобукова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чащинов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сибарова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Чащинов Василий Александрович

Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Чащинов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чащинов Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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