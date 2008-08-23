Чащинова (Гаврилова) Галина Авинировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1937
Дата смерти23.08.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1961
Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1965
Дочь: Шумихина (Чащинова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1968
Сын: Чащинов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Мельник (Чащинова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1974
Дочь: Спиридонова (Чащинова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич
Смерть
23.08.2008