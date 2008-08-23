Чащинова (Гаврилова) Галина Авинировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащинова (Гаврилова) Галина Авинировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1937

Дата смерти

23.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1937

Отец: Гаврилов Авинир Яковлевич

Мать: Гаврилова Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащинов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.10.1961

Сын: Чащинов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1965

Дочь: Шумихина (Чащинова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1968

Сын: Чащинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Мельник (Чащинова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1974

Дочь: Спиридонова (Чащинова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Чащинов Николай Васильевич

Смерть
23.08.2008

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