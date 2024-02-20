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Корсунова Марина Саввична

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Савва

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Николаевская церковь Изюмский уезд сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
До 1755

Муж: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1762

Сын: Корсунов Яков Никитович

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК, Ф - 1989-1-613. ГАХО ,р/с 1811г. зап.№ 47.,Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Корсунов Назар Никитович

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь,и/р - 1793г./ зап.№ 99 /,ЦГИАК, Ф - 1989-1-613.,ГАХО р/с 1811г.зап.№ 47. исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
1767

Сын: Корсун Роман Никитович

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 154.
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Устинья Никитична

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Николаевская церковь и/р 1778г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-634
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Корсунов Леонтий Никитович

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632 , Исповед.роспись 1781г Кр.Лука
Рождение ребёнка
14.06.1772

Сын: Корсунов Петр Никитович

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ЦГИАК /Киев/ ,Ф - 1989-1-562, м/к-1772г,лист-133,зап-40. Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Шаповалова Домникия Никитична

Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
После 1795
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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