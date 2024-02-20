Корсунова Марина Саввична
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Савва
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Николаевская церковь Изюмский уезд сл.Ямполь и/р 1781г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
До 1755
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК, Ф - 1989-1-613. ГАХО ,р/с 1811г. зап.№ 47.,Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь,и/р - 1793г./ зап.№ 99 /,ЦГИАК, Ф - 1989-1-613.,ГАХО р/с 1811г.зап.№ 47. исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 154.
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Устинья Никитична
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Николаевская церковь и/р 1778г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-634
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Корсунов Леонтий Никитович
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632 , Исповед.роспись 1781г Кр.Лука
Рождение ребёнка
14.06.1772
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ЦГИАК /Киев/ ,Ф - 1989-1-562, м/к-1772г,лист-133,зап-40. Исповед.роспись 1781г
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Шаповалова Домникия Никитична
Отец ребёнка: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
После 1795
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука