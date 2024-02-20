Корсунов Яков Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1762
Отец: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК, Ф - 1989-1-613. ГАХО ,р/с 1811г. зап.№ 47.,Исповед.роспись 1781г
Бракосочетание
02.01.1782
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Ямполь
ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- 578 , м/к 1782г.Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Ямполь
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.04.1787
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь , м/к 1787г.. ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
13.03.1790
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1790г. зап.№ 13, Украина г.Киев ЦГИАК , Ф - 1989-1-606 / лист № 468 /
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
23.07.1796
Дочь: Христина Яковлевна
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Ямполь
Троицкая церковь , ЦГИАК Ф - 1989-1- м/к 1796г.
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Акелина Яковлевна
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 62 /, м/к-1873г./ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Смерть
После 1837
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука