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Корсун Роман Никитович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

1767

Дата смерти

Около 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Корсунов Никита Кузьмич

Мать: Корсунова Марина Саввична

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 154.
Военная служба
1784
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд.,Слобода Кривые Луки
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1808

Сын: Корсун Федор Романович

Мать ребёнка: ?

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Корсун Герасим Федорович

Мать ребёнка: ?

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Корсунов Анисим Романович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Смерть
Около 1826
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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