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Корсун Федор Романович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Корсун Роман Никитович

Мать: ?

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Смерть
Неизвестно
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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