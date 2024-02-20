Корсун Федор Романович
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Корсун Роман Никитович
Мать: ?
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Смерть
Неизвестно
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука