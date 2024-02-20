Корсунов Анисим Романович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1815
Отец: Корсун Роман Никитович
Мать: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Бондарева Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Марина Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука