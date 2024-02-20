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Корсунов Анисим Романович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Корсун Роман Никитович

Мать: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Бондарева Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Марина Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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