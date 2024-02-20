(Корсунова) Марина Анисимовна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Корсунов Анисим Романович
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
22.01.1878
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1878г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 115 /.
Смерть
Неизвестно