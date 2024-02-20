(Корсунова) Марина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсунова) Марина Анисимовна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Корсунов Анисим Романович

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
22.01.1878

Муж: Прийменко Андрей Григорьевич

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1878г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 115 /.
Смерть
Неизвестно
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