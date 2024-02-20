Прийменко Андрей Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Рыльникова
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Прийменко ?
Мать: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Рыльникова
Бракосочетание
22.01.1878
Жена: Марина Анисимовна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1878г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-4 / лист № 115 /.
Смерть
Неизвестно