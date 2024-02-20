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(Корсун) Устинья Никитична

Место рождения

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Корсунов Никита Кузьмич

Мать: Корсунова Марина Саввична

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Николаевская церковь и/р 1778г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-634
Бракосочетание
26.03.1789

Муж: Винник Афанасий Федорович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь ,м/к-1789г. Ф - 1989-1-603
Смерть
Неизвестно
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