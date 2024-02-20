Шаповалова (Корсунова) Домникия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Корсунова) Домникия Никитична

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Корсунов Никита Кузьмич

Мать: Корсунова Марина Саввична

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
04.11.1788

Муж: Шаповалов Герасим Матвеевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-569 , м/к 1778г. Николаевская церковь сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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