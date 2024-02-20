Шаповалова (Корсунова) Домникия Никитична
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Корсунов Никита Кузьмич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
04.11.1788
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1-569 , м/к 1778г. Николаевская церковь сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно