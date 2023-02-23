Головопятов Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головопятов Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Головопятов Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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