Головопятов Никита Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Головопятов Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Ульяничева Матрёна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Козлова Наталья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно