Головопятов Никита Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головопятов Никита Прокофьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Головопятов Прокофий

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Ульяничева Матрёна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Козлова Наталья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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