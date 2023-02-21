Сухих (Бельтюкова) Гликерия Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сухих Пантелемон Кирилович
Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Елена Кирилова
Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евфросиния Кирилова
Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Харистина Кирилова
Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1791