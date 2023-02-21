Сухих (Бельтюкова) Гликерия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Бельтюкова) Гликерия Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сухих Тимофей Кирилович

Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Сухих Пантелемон Кирилович

Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Елена Кирилова

Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евфросиния Кирилова

Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Харистина Кирилова

Отец ребёнка: Сухих Кирил Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Кирил Захарович

Смерть
После 1791
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