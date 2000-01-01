Сухих Кирил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Сухих Захар Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сухих Пантелемон Кирилович
Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Елена Кирилова
Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евфросиния Кирилова
Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Харистина Кирилова
Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Гликерия Космина
Смерть
До 1786