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Сухих Кирил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Сухих Захар Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сухих Тимофей Кирилович

Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина

Рождение ребёнка
1760

Сын: Сухих Пантелемон Кирилович

Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Елена Кирилова

Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евфросиния Кирилова

Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Харистина Кирилова

Мать ребёнка: Сухих Гликерия Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Гликерия Космина

Смерть
До 1786
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