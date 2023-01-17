Сухих Тимофей Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сухих Кирил Захарович
Мать: Сухих Гликерия Космина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мелания Тимофеевна
Мать ребёнка: Сухих Параскева Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1787