Сухих Тимофей Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Тимофей Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сухих Кирил Захарович

Мать: Сухих Гликерия Космина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мелания Тимофеевна

Мать ребёнка: Сухих Параскева Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Параскева Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1787
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