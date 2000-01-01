Сухих Пантелемон Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Пантелемон Кирилович

Сухих Пантелемон Кирилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Сухих Кирил Захарович

Мать: Сухих Гликерия Космина

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сухих Василий Пантелемонович

Мать ребёнка: Сухих Тимофеевна

Бракосочетание
08.02.1788 ст.

Жена: Сухих Агафия Егорова

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Ботылинского прихода дер. Малковых крест. Егора Ануринова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сухих Абрам Пантелемонович

Мать ребёнка: Сухих Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Тимофеевна

Смерть
1802
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close