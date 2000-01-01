Сухих Пантелемон Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Сухих Кирил Захарович
Мать: Сухих Гликерия Космина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сухих Василий Пантелемонович
Мать ребёнка: Сухих Тимофеевна
Бракосочетание
08.02.1788 ст.
Жена: Сухих Агафия Егорова
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Ботылинского прихода дер. Малковых крест. Егора Ануринова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сухих Абрам Пантелемонович
Мать ребёнка: Сухих Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Тимофеевна
Смерть
1802