Сухих (Ануринова) Агафия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Ботылинского прихода дер. Малковых крест. Егора Ануринова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Смерть
После 1791