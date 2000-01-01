Сухих (Ануринова) Агафия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Ануринова) Агафия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1788 ст.

Муж: Сухих Пантелемон Кирилович

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Казанской епархии Ботылинского прихода дер. Малковых крест. Егора Ануринова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Смерть
После 1791
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