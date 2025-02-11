Андрей Рекрут В 1784 Г. Прокофьев 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Рекрут В 1784 Г. Прокофьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1764, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Из Славкино Ульяна Елисеева / Ульяна Семенова1747 г.р.
Отец
Трофим Карпов (Яков Зоркин) (Яков Зоркин) Прокофий Карпов / Трофим Карпов1733 г.р.
Супруги
Анна Алексеева1765 г.р.
Дети
Прасковья Андреева1783 г.р.
Анисим Андреев1784 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Трофим Карпов (Яков Зоркин) (Яков Зоркин) Прокофий Карпов / Трофим Карпов

Мать: Из Славкино Ульяна Елисеева / Ульяна Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1784

Сын: Анисим Андреев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1784
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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