Андрей Рекрут В 1784 Г. Прокофьев
мужской, родился 1764, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьИз Славкино Ульяна Елисеева / Ульяна Семенова1747 г.р.
Супруги
Анна Алексеева1765 г.р.
Дети
Прасковья Андреева1783 г.р.
Анисим Андреев1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Трофим Карпов (Яков Зоркин) (Яков Зоркин) Прокофий Карпов / Трофим Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Анисим Андреев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Призыв на военную службу
1784
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно